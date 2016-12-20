Rus Büyükelçi'ye saldırı ile ilgili Söke'de 6 gözaltı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik saldırıyla ilgili Aydın'ın Söke İlçesi'nde gerçekleşen gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katıldığı resim sergisinde Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş, polisin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Saldırı ardından soruşturma başlatan polis, Altıntaş'ın Aydın'ın Söke İlçesi'nde oturan babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi aynı gün gözaltına aldı. Soruşturmasını sürdüren polis, bu kez de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özel Ata Okulları'nın Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki şubesinde görevli saldırganın dayısını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan bu kişinin daha önce FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenildi.



Böylelikle gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.