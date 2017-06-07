Rüşvet isteyen müdür gözaltına alındı

Muğla'da, 2015 yılından bu yana İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan V.Ç., bugün öğle saatlerinde Muğla İl Emniyeti Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından makamında gözaltına alındı. Evli ve bir çocuk babası V.Ç.'nin Marmaris İlçesi'nde su sporları okulu açmak için görüşmeye gelen yetkililerden rüşvet istediği ileri sürüldü.
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