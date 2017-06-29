Rüzgarıyla ünlü Datça sıcaktan kavuruldu

TÜRKİYE'yi kasıp kavuran çöl sıcakları, rüzgarıyla ünlü Muğla'nın Datça İlçesi'nde de etkisini gösterdi. Sıcak havadan bulunanlan sahilleri doldurdu

Datça'da, kuzey batı (karayel) rüzgarının da etkisiyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Bugün 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarının, önümüzdeki üç gün içerisinde 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, karayelin estiği günlerde Datça'da hava sıcaklıklarının yükseldiğini, rüzgarın nem oranını düşürmesi nedeniyle yangın tehlikesinin arttığını belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Datça'daki plajlarda tatilcilerin akınına uğradı. 7'den 70'e büyük küçük herkes, Datça'nın soğuk sularında serinlemeye çalışırlarken, biraz daha şanslı olup gölgelik bir ağaç altı bulanlar ise tavla karşılaşmalarıyla, tatilin tadını çıkarıyor. Datça'da ailesi ile birlikte tatil yapan 41 yaşındaki Murat Tezer, 1,5 yaşındaki kızı Gökçe'yi denizde serinletmeye çalışırken, tatilin bitecek olmasından üzüntülü olduğunu söyledi. İstanbul'da emekli olduktan sonra 1,5 yıl önce yerleştiği Datça'ya hayran olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Ali Aydın ise, "Burası yeryüzündeki bir cennet. Allah uzun yaşamasını istediği kullarını Datça'ya bırakırmış. Burada ömrümüzün uzayacağına inanıyoruz" diye konuştu. Bu arada yolunu şaşırıp sahile vuran minik bir deniz kaplumbağası ise, tatilciler tarafından kıyıdan alınıp açık denizlere tekrar bırakıldı.







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