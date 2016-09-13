HASTANEYİ DE SU BASTI



Haber Kaynağı: DHA

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısına rağmen Denizli merkezde yaşayan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yoğun yağmur, özellikle altyapı çalışmalarının yapıldığı Muratdede ile İlbade mahallelerinde etkili oldu. İki mahallede oturan çok sayıda vatandaşın evini ve işyerini su ve çamur bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla evlerindeki su ve çamurları temizlemeye çalışırken, belediyeye de tepki gösterip, isyan etti. Yağış nedeniyle yollarda da çukurlar oluştu, bazı kamyonet ve otomobiller, çukurların içine düştü.Sağanak yağmurda Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'ni de su bastı. Çalışanlar suyu kısa sürede temizledi. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı oldu. Yolcu otobüslerinin bulunduğu garaj yaklaşık 1 metre boyunda suyla doldu, otobüsler su altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da yağış ardından gelen ihbarlarla seferber oldu. İtfaiye ekipleri, su basan ve işyerlerindeki suların tahliyesine başladı. Yağışla birlikte kentin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Yaklaşık iki saat süren elektrik kesintisinden çok sayıda mahalle etkilendi. Evleri hem su basıp hem de elektriksiz kalan vatandaşların bayramları çileye dönüştü.