Sağlığına kavuşabilmesi için 10 iğne daha olması gerekiyor ama...

Denizli'ye mevsimlik işçi olarak gelen ailesiyle birlikte kurdukları çadırda yaşayan ve üç yıl önce beyin tümörü ameliyatı geçiren 5 yaşındaki Zehra Gül, yaşam mücadelesi veriyor. Maddi durumu yetersiz olan aile, kızının tedavisi için gerekli olan ve yurt dışından temin edilen ilaçları almakta zorluk çekerken, sağlığına kavuşabilmesi için destek bekliyor

Denizli'ye mevsimlik işçi olarak gelen iki çocukları olan Güven Gül (24) ve Gülistan Gül (23) altı yıl önce evlendi. Ailenin dünyaya gelen ilk çocukları Zehra, sekiz aylıkken rahatsızlandı. Beyin tümörü teşhisi konulan minik Zehra, üç yaşında hastalığı sebebiyle ameliyat oldu. Beynindeki tümör alınan küçük kız için iğne tedavisine başlandı. Ancak, salep otu yetişen yerlere göçebe olarak giden ve kurdukları çadırda yaşayan aile, Zehra'nın sağlığına kavuşabilmesi için gereken iğneleri almakta güçlük çekiyor. Fransa'dan getirtilen ve tanesi 6 bin 642 lira olan iğnelerin 10 tanesini yaptıran aile, kalan 10'u için destek bekliyor. Devlet, yurtdışından getirilen iğnelerin bir bölümünü karşılarken, aile her iğne için 2 bin 700 lira ödüyor. Her ay yaptırılması gereken iğneleri aksadığında yaşıtları gibi oyun oynayamayan minik Zehra, ayakta durmakta bile güçlük çekiyor.



10 iğne daha olması lazım



Felç olabilir

Kızının tedavisi için gereken iğnelerin yaptırılmaması durumunda kör veya felç olma riskinin bulunduğunu söyleyen gözü yaşlı baba Güven Gül, "Kızımın ameliyatının ardından hayırseverlerin yardımı ve kazandığım parayla 10 iğneyi yaptırdım. Yalnızca olması gereken 10 iğne kaldı. Benim her ay 2 bin 700 lira ödemeye gücüm yetmiyor. Eşim göğüs kanseri. Tek başıma kaldım. Tek başıma çalışarak dağlarda salep otu topluyorum. Yapılması gereken 10 iğne kaldı. İğnelerin her ay yapılması gerekiyor. Yaptırılmadığı aylarda kızım baygın gibi oluyor. İğnesi yapıldığı zamanlarda kendisine can geliyor. Oyun oynayabiliyor" dedi.Baba Gül, iğnelerin tamamının yapıldığı takdirde kızının iyileşme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "20 iğnenin sonunda doktorlar yüzde 70 iyileşme şansının olduğunu söyledi. İğneler yapılmazsa da felç ya da kör olma riski taşıdığını söyledi. İğneler Fransa'dan geliyor. Bir bölümünü devlet karşılıyor. Ben ailemi nasıl geçindireyim? Kızım Zehra'nın bu hastalıktan kurtulmasını istiyorum. Kızım için hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.