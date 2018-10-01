Sahilde bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada, Ali Kemal Göktürk (34) öldü, 2 kişi yaralandı

Kepez beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sahil Yolu Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ali Kemal Göktürk, Mehmet Karakoloğlu ve kız arkadaşı M.A.'nın oturduğu 17 AS 501 plakalı aracın yanına, 4 kişinin bulunduğu başka bir araç yanaştı. Kısa süre sonra, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çok sayıda bıçak darbesi alan Ali Kemal Göktürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Mehmet Karakoloğlu ağır, M.K. hafif yaralandı. Karakoloğlu, çağrılan ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif yaralı M.K. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.