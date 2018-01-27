Sahte rakı iki can aldı!

Manisa'nın Soma ilçesinde iki gün içinde, iddiaya göre, 2 kişi içtikleri sahte rakı nedeniyle öldü, 2 kişi de hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili, sahte rakı satan büfeci ile içkiyi imal ettiği öne sürülen beden eğitimi öğretmeni gözaltına alındı

Soma'da geçen perşembe günü meydana gelen ilk olayda; sahte rakı içen K.P. (57) ile arkadaşı Ö.Ö (46) zehirlenme şikâyetiyle Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir gün sonra da yine sahte rakı içen İ.G. ve oğlu C.G., alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.G., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan 4 kişiden, ilk gün zehirlenen Ö.Ö. ile cuma günü hastaneye kaldırılan İ.G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Polis her iki olayla ilgili soruşturma başlattı. İçtikleri rakıdan zehirlendikleri iddia edilen 4 kişinin, Atatürk Caddesi'ndeki bir büfeden içkiyi aldığı belirlendi. Büfeye operasyon yapan ekipler, iş yeri işletmecisini gözaltına aldı. Büfecinin ifadesi sonrası, sahte rakıyı imal ettiği öne sürülen bir ilkokulun beden eğitimi öğretmeni Ü.İ.'nin evinde arama yapıldı. Ü.İ.'nin ilçe merkezindeki evinde yapılan aramada; 24 litre rakı, doluma hazır 100 ml'lik 13 rakı, 6 litre anason aroması, 1 litre votka aroması, içkiyi damıtmak için kullanılan 2 aparat, çok sayıda doluma hazır pet şişe bulundu. Ü.İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.



Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları, ev yapımı alkollü içkileri tüketmemeleri konusunda uyardı.

