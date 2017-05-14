SAKAR GEÇİDİ'NE karanfil bıraktılar

Aydın Söke'den geldiğini söyleyen Rüştü Yalın, "Acı hepimizin acısı, Anneler Günü'nde bu kadar anneyi kaybetmek çok üzücü" dedi.Kaynak: DHA
Kazayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen Saliha İbik ise "Gezmeye gidenlerin böyle kaza yaşaması beni derinden etkiledi. Ben de kardeşimi ve yeğenimi kazada kaybettim. Bodrum'dan gelirken, olay yerine bakmak istedim. Çok üzüldük, Anneler Günü böyle acıyla kutlanmaz. Böyle kazalarda aklıma kardeşim geliyor" diye gözyaşı döktü.
Motosiklet kullanan Musa Şahin ise "Feci kazada 24 canımız gitti. Çok üzüldük. Kaza yerini görmek için buraya geldim. Hayatını kaybedenler için karanfil bıraktım" dedi.
Bu arada kazanın yaşandığı yerden 1.5 kilometre ileride bulunan freni tutmayan araçlar için yapılan kaçış rampası da dikkat çekti. Midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın 1.5 kilometre daha ileriye kadar gidebilseydi, kaçış rampasına girip, kazanın önüne geçebileceği öğrenildi.
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