Saklandığı evi polis basınca... Ölümü seçti!

Uşak'ta gürültü nedeniyle çıkan ve kardeşi ile tartıştıkları kişinin öldüğü kavganın şüphelisi olarak aranan Hakan Şal (43), saklandığı ev polis tarafından sarılınca başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi

Geçen 23 Temmuz'da öğle saatlerinde Hakan Şal ve kardeşi Bülent Şal (41), gürültü yaptığını ileri sürdükleri Aybey Mahallesi 3'üncü Keser Sokak'taki komşuları Yücel Yönten'i (26), uyarmak için evine gitti. Ancak, Yönten ile iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boynu kırılan Yücel Yöntem olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sırasında Hakan Şal'ın belinden çıkararak ateşlediği tabancayla yanlışlıkla başından vurduğu kardeşi Bülent Şal ağır yaralandı. Ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Bülent Şal, doktorların müdahalesine rağmen bugün öldü. Bülent Şal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis, olayın ardından kaçan Hakan Şal'ın yakalanması için çalışma başlattı. Hakan Şal'ın Köme Mahallesi 2'nci Ergin Sokak'ta bir evde saklandığı belirlendi. Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Evin etrafını saran polis Hakan Şal'a pek çok kez teslim olması çağrısında bulundu. Ancak, polisin bu çağrısına uymayan Hakan Şal, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Hakan Şal'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.