Saklıkent'te orman yangını

Saklıkent Arsaköy Mevkii'ndeki ormanlık alanda, dün saat 15.45'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. Yangına 6 helikopter ve 1 uçak havadan, 10 arazöz ve 3 ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi. Yoğun bir çalışmayla yangın, saat 18.00 sıralarında söndürüldü.Kaynak: DHA
Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkın nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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