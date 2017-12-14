Samanlıkta direğe bağlı ölü bulunmuştu. Sırrı çözüldü!

Afyonkarahisar'da samanlıkta çıkan yangında bir kişi direğe zincirle bağlanmış halde ölü bulunmuştu. Olayın sırrı çözülürken, bir kişi tutuklandı

Olay Şuhut İlçesi'ne bağlı Mahmutköy'de geçtiğimiz salı günü meydana gelmişti. Sabah saatlerinde bir evin samanlığında yangın çıktı. Yangını görenler durumu jandarmaya ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangının söndürdükten sonra samanlıkta beton direğe zincirle bağlanmış bir erkek cesedi buldu.



Jandarma ekipleri cesedin çiftçi Ali Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler Ali Ç.'nin eşi Emine Ç.'yi ve 6 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 7 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.



İfadeleri alınan Emine Ç. ile Halil İbrahim Karataş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emine Ç. serbest bırakılırken, Karataş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayı anlatan Emine Ç., eşinin pazartesi gecesi kahveye gittiğini söyledi. Kendisinin de çocuklarıyla birlikte evde olduğu sırada camına taş atıldığını belirten Emine Ç., aşağıya indiğinde ise Karataş'ı gördüğünü anlattı. Karataş'ın kendisine sarılıp öpmeye çalıştığını belirten Emine Ç., daha sonra da kendisini kucaklayarak samanlığın yanında bulunan kilere götürdüğünü anlattı. O sırada eşinin gelerek kendilerini gördüğünü belirten Emine Ç., Karataş ile eşinin arasında boğuşmanın çıktığını söyledi. Karataş'ın eşini iple boğduğunu ve sonra da direğe bağladığını belirten Emine Ç., kendisin ise çocukların yanına çıkarak uyuduğunu anlattı. Emine Ç., sabah ise kalktığında samanlığın yandığını gördüğünü söyledi.



Karataş ise Emine Ç.'nin yalan söylediğini, o saatte kendisinin evde olduğunu ve oraya gitmediğini söyledi.