Samos Adası, Türkler'le doldu

KURBAN Bayramı tatilinde Kuşadası'ndan 2, Seferihisar'dan 1 firmanın sefer yaptığı Yunan adası, Sisam (Samos) Türklerle doldu

Yunanistan'ın Samos adası, 10 günlük bayram tatilinde en fazla talep gören ada oldu. Bayramı aileleriyle tatil yaparak geçirmek isteyenler, bayram öncesi Samos'un yolunu tuttu. Samos Adası'na 2 gemisiyle yolcu taşıyan Meander Turizm'in 40'ıncı yılı nedeniyle uyguladığı yüzde 40'a varan indirim, Samos'a ilgiyi arttırdı. Adanın en büyük yerleşim yeri Samos'un Vathi Limanı'na Kuşadası'ndan iki, Seferihisar'dan bir firma sefer yaptı. Samos'a giden teknelerin tamamının dolu olduğu gözlendi.



MENÜ VE DUYURULAR TÜRKÇE



Türkler'in en çok şikayet ettiği konuların başında Pythagorion Limanı'nda bir, Vathi Limanı'nda ise 2 gümrük polisinin pasaport kontrolü yapması oldu. Kontrol sırasında uzun kuyrukların oluştuğunu dile getiren ziyaretçiler uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını kaydetti. Yoğun ziyaretçi akını Samos esnaflarını ise mutlu etti. Tutucu olmalarıyla bilinen Samos esnafı, restoran menülerini, araç kiralama acentelerinin duyurularını Türkçe yazmaya başladı. Samos merkezi ile Pythagorion ile Kokkari'de otel ve pansiyonlar Türk müşteriler için bayrama özel paket fiyatlar uygulamaya başladı.



EK SEFERLER KONULDU



Meander Travel'in sahili Abdullah Gür, Samos'a ek seferler konulduğunu, gidiş ve dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirterek şöyle dedi:



"Meander'in 40'ıncı, on-line satış firmamız www.tatillimanı.com'un 10'uncu yılı nedeniyle 55 euro olan feribot fiyatlarını 35 euro'ya indirdik. Otel paketlerinde aynı şekilde indirimler yaptık. Bayrama özel ek seferler koyduk. Samos ve Pythagorion'a ayrı ayrı seferler düzenliyoruz. Dönüş yoğunluğunun yaşandığı son iki günün akşamı hiçbir tatilcimizin sıkıntı yaşamaması, keyifli anılarının tatsızlıklarla gölgelenmemesi için üç ayrı sefer yapılacak. Saat 17.00-19-00 ve 21.00'de teknelerimiz dönüş yapacak" dedi.

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