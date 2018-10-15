Şampiyon deve sahibini öldürdü!

Aydın'ın Germencik ilçesinde, İsmail Candaş (60), abisinden kalan 'İstanbullu' adlı deveyi güreşler için gezdirirken altında kalarak hayatını kaybetti

Şampiyon deve sahibini öldürdü!
15 Ekim 2018 Pazartesi 08:57

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ömerbeyli Mahallesi'ndeki bir hayvan damında meydana geldi. İsmail Candaş 3 yıl önce ölen abisi İbrahim Candaş'tan kalan 9 yaşındaki 'İstanbullu' adlı şampiyon deveyi yaklaşan deve güreşlerine hazırlamak için gezintiye çıkarak istedi. Bu sırada deve Candaş'ı kolundan ısırdı. Devenin ısırmasının ardından Candaş yere düşerek devenin ayaklarının altında kaldı. Uzun süre ahırdan çıkmayan Candaş'ı merak eden yakınları ahıra girdiğinde talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine yakınları durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Candaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #deve #deve ölüm
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