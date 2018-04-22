Sarıgöl'de çocuklara 2 bin top dağıtıldı

Manisa Sarıgöl ilçesinde çocuk oyuncakları satan mağaza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara 2 bin top dağıttı

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukları sevindirmeyi gelenek haline getiren çocuk oyuncakları mağaza sahibi İbrahim Camkıran (38) böylece çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Bu yıl 2 bin top dağıttığını ifade eden Camkıran, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara bedava top dağıtım geleneğini bu yıl da yaşattım. Bu yıl iki bin adet top dağıttım. Çocukların mutlu olmaları beni de sevindirdi." dedi.

Ücretsiz top dağıtıldığını duyan çocuklar, mağazaya akın etti.