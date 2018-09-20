Sarıgöl'de İlköğretim Haftası kutlamaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası kutlaması kapsamında tören yapıldı

Sarıgöl'de İlköğretim Haftası kutlamaları
20 Eylül 2018 Perşembe 14:31

Kent Meydanıdaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra kutlama etkinliklerine Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu bahçesinde devam edildi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, yaptığı konuşmada, eğitimim önemini vurgulayarak öğrencilerin çok çalışarak ödevlerini düzenli yapmalarını istedi. Çelik, öğrencilerden, anne, baba ve öğretmenlerinin değerini iyi bilmelerini konusunda nasihatlerde bulundu.  

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Minik öğrencilerin müzik dinletisi velilerce alkışlandı. 

Törene, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Nilli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Çelik, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, okul müdürleri ile veliler katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sarıgöl #İlköğretim #Haftası #kutlama
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