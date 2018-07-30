Sarıgöl'de kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Sarıgöl'de kaza: 4 yaralı
30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:50

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Bereketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl'e doğru giden Kübra Balcı (49) yönetimindeki V-663-HH yabancı plakalı araç, kontrolden çıktı. Savrulup, bariyerlere çarpan araçtaki sürücü Balcı ile Hasan Balcı (56), Melda Sühade Balcı (18) ve Memnune Soyal (42) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Memnune Soyal, yapılan ilk müdahale sonrası Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gurbetçi ailenin, İstanbul gezisinden sonra, Aydın Nazilli ilçesindeki bir yakınlarını ziyarete gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #manisa kaza #trafik kazası
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