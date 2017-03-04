'Sarıkız' bu icat sayesinden kesilmekten kurtuldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, doğuramadığı için sahibinin kesime vereceği "Sarıkız" adlı inek , Türk bilim adamı Prof. Dr. Demirci tarafından geliştirilen "çiple suni tohumlama" sayesinde gebe kaldı ve kesilmekten kurtuldu.



Başarı Şansı İkiye Katlanıyor



ABD’deki Türk Bilim Adamının Buluşu

Afyon Bolvadin’e bağlı Yürükkaracaören’de hayvancılıkla uğraşan Muammer Yörük (55) Sarıkız adlı simental cinsi düveye tohumlama yaşı geldiğinde veterinere tohumlama yaptırdı. Yörük “Sarıkız’a 4 kez tohumlama yaptırdık ama hiçbirinde gebe kalmadı. Hayvancılıkta yavrulamayan inek maliyettir. Biz de istemeyerek de olsa kesime gönderecektik ama veterinerimiz yeni bir çipli tohumdan bahsetti. Gebelik şansını iki kat arttırdığını söyleyince biz de tohumlama yaptırdık. İneğimiz şimdi gebe, benden sonra köydekiler de denedi, onlarda da tuttu.” dedi.Sarıkıza suni tohumlama yapan Veteriner Hekim Osman Soğukpınar, bir süredir mikroçip yöntemiyle seçilerek elde edilen spermlerle tohumlama yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Suni tohumlamada normalde gebelik başarı şansı yüzde 60 oranındayken, çipli tohumda bu oran çok yüksek. Biz bu uygulamayı yeni yapmamıza rağmen çok iyi sonuçlar aldık. Son 3 ayda 17 ineğe çipli suni tohumlama işlemi gerçekleştirdik, bu ineklerden 14’ü şu anda gebe kaldı. Türkiye’de hayvancılıkta en büyük sorun maliyet, yüksek bakım ve yem maliyetlerine dayanacak gücü olmayan üretici, hayvanı genç de olsa yavrulamayınca mecburen kesime gönderiyor. Bu durum ülkemizde yüzde 22 oranında. Çiple tohumlamada sonuçlar çok başarılı, bu yöntem sayesinde hayvancılıkta verimin artacağına inanıyorum. Kendi çiftliğimdeki hayvanlara da uyguladım; onlarda da başarılı oldu. Meslektaşlarıma ve üreticilerime denemelerini tavsiye ediyorum.”ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde Türk bilim adamı Prof.Dr. Utkan Demirci tarafından geliştirilen “çiple suni tohumlama” yöntemiyle büyükbaş hayvancılıkta üreme oranında başarıyı ikiye katlayarak, hayvancılıkta verimin artmasına katkı sağlıyor. Hayvancılık tesislerinde ve çiftliklerde büyükbaş hayvanlara suni tohumlama için kullanılan dondurulmuş boğa spermi, normal teknolojiden üretimde kullanılan farklı olarak, çip yöntemiyle sperm ile yapılan suni tohumlamada başarı oranını ikiye katlıyor.Biyoteknoloji alanında “Dünyayı Değiştirecek 35 bilim insanı” arasında gösterilen Türk bilim insanı Prof.Dr.Utkan Demirci tarafından Harvard Üniversitesi’nde geliştirilen mikroçipler, İzmir’deki Depark Laboratuvarları’nda üretiliyor. Prof. Demirci halen 40 kişiye ulaşan araştırma ekibiyle çalışmalarına Stanford Üniversitesi'nde devam ediyor. Çipler, spermler arasında en kaliteli ve sağlıklı olanı tespit ediyor. Böylece az sayıda sperme sahip olsalar bile erkeklerin kısırlık sorununa çare olarak dünyanın birçok ülkesindeki tüp bebek merkezlerinde insanlara yönelik, yaygın olarak kullanılıyor.