'Sarılmak 1 TL dediler' bakın başlarına ne geldi!

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki iki genç kız, kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' yazılı dövizlerle sokağa çıktı. Bazı kişiler gençlere tepki gösterirken, bazıları sarılıp derdini anlattı. Şikayet üzerine polisin karakola götürdüğü gençler, sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını öne sürdü, ancak haklarında 'müstehcenlik'ten işlem yapıldı

'Sarılmak 1 TL dediler' bakın başlarına ne geldi!

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Nazilli Belediye Meydanı'nda meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri 19 yaşındaki H.E. ile K.D. kartona yazdıkları 'Dert dinlemek 1 TL, sarılmak 1 TL' dövizleriyle Belediye Meydanı'nda oturmaya başladı. Dövizi okuyanların bir kısmı parayla gençlere sarıldı ya da dertleşti. Kızlara tepki gösteren bir kişi durumu polise bildirdi.

Meydana gelen polis, iki üniversiteli genç kızı ve 1 lira vererek derdini anlatan bir erkek genci emniyete götürdü. İki üniversite öğrencisinin sosyal deney kapsamında böyle bir eylemde bulunduklarını söyledikleri ifade edildi. Buna karşın 2 kız öğrenci hakkında, 'müstehcenlik'ten yasal işlem yapıldı. Daha sonra gözaltına alınanların tümü serbest bırakıldı. İki öğrenci hakkındaki evrakların daha sonra savcılığa gönderileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #üniversiteli #aydın
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