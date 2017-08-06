Savrulan kamyonun altına düşen sürücü yaralandı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesi'nde kamyon şoförü 51 Yaşındaki Bayram Tığlı, virajı alamayarak savrulan kamyondan fırlayarak altında sıkıştı. Bayram Tığlı, ekiplerce sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı

Denizli'den Uşak yönüne giden Bayram Tığlı yönetimindeki 64 NH 452 plakalı kamyon, gece saat 00.30 sırılarında iddiaya göre hızlı girdiği Çivril Cezaevi Kavşağı'nda virajı alamayarak savruldu. Şoför Tığlı, savrulan kamyonu devrilmekten kurtardı ancak kendisi sağ kapıdan yola fırladı. Sürücüsüz giden kamyonun altına düşen Tığlı'nın kolu, ön sağ tekere sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri Tığlı'yı güçlükle sıkıştığı yerden kurtarldı. Kolu iki yerinden kırılan Tığlı, Çivril Devlet Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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