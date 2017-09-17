Scooter üzerinde tehlikeli yolculuk

Sümer Mahallesi'nde bir kişi, scooterın arkasına eşini oturtup, ayağını koyduğu bölüme de 3-4 yaşlarındaki çocuğunu yatırarak yola çıktı. Trafiğin tenha olduğu caddede ilerleyen scooterı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaş, bu ilginç görüntüyü cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. "Sorumsuz anne baba", "Pazardan karpuz alsa daha dikkatli taşır", "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?", "Toplu taşıma" gibi yorumlar yapıldı.Kaynak: DHA
Sorumsuz sürücü, eşi ve çocuğunun kask takmadığı görüldü.
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