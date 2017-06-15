Şefika Nine, 85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Memleketi Kastamonu'dan 25 yaşında iş için ailesiyle İstanbul'a göç eden Şefika Cebeci, o yıllarda bir milletvekilinin yanında aşçı olarak işe başladı. İlk gün işten eve gitmek için yola çıkan Cebeci, okuma yazma bilmediği için kayboldu. Tesadüfen yolda karşılaştığı bir tanıdığı sayesinde kaldığı evi bulabilen Cebeci, yaşadığı bu tecrübenin ardından kendi kendine okumayı öğrendi.

Uzun yıllar farklı iş dallarında çalışan Cebeci, 25 yıl önce eşinin işi dolayısıyla Bodrum'a yerleşti. Eşini 16 yıl önce kaybeden 4 çocuk, 10 torun sahibi Şefika Cebeci, halen Dereköy Mahallesi'nde yaşıyor.

"Okumayı öğrenip Sabancı'nın kitabını aldım"

Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı öğrendikten sonra, ilk olarak hayatını merak ettiği iş adamı Sakıp Sabancı'nın kitabını okuduğunu ifade etti. Cebeci, "Onun nasıl para kazandığını, babasının okula giderken verdiği 1 liranın ne kadar önemli olduğunu anlattığını okudum." dedi.

Cebeci, sonrasında kendi kitabını yazmaya karar verdiğini ve yazmak istediklerini kağıtlara not almaya başladığını ve bunları zaman zaman daktiloya geçirdiğini anlattı.

Bilgisayar kursuna gitmek istese de bütçesi uygun olmadığı için bunu yapamadığını vurgulayan Cebeci, bunun üzerine çocuklarının da yardımıyla bilgisayar kullanmayı öğrendiğini söyledi.

Son kitabından iki tane bastırabildi

İlk kitabı "Zorlu Yıllar"ı 5 yıl önce yazdığını, ikinci kitabı "Hayatla Mücadelem"i ise 2 yıl önce yayınlayan Cebeci, iki ay önce de üçüncü kitabı "Hayatın İçinden"i hazırladı ancak maddi yetersizlikler dolayısıyla sadece iki kopya bastırabildi.

Cebeci, boş durmayı sevmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Boş olduğum her anımda yazarım. Gece uykudan kalkar aklıma bir şey gelir, yazarım. Son kitabımın promosyonunu yapamadım ve bunun için sponsorlardan destek istiyorum. Param olmadığı için 45 lira vererek son kitabımı sadece iki tane basabildim. Bunun için bütçe gerekiyor. Bana destek olan sponsorlar olursa kitabımı bastırıp elde edeceğim gelirle de kız kardeşimin torunlarını okutmak istiyorum. Okuyamamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum."

Cebeci, kitaplarında, yaşamını ve kadına karşı şiddeti ele aldığını anlattı.

Şefika Cebeci, "Kültürlüsünün de kültürsüzünün de eşini dövdüğünü gördüm, bunları yazdım." diye konuştu.

Cebeci, dördüncü kitabında kendisine ait yemek tariflerine yer vereceğini sözlerine ekledi.