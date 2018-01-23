Şehidin evinde ikinci acı! Kalp krizi geçirdi!

Bitlis'te çığ düşmesi nedeniyle şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün evinde ikinci acı yaşandı

Bitlis Hizan'da PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştiren askerlerin üzerine çığ düşmesi nedeniyle 5 asker şehit olmuştu. Şehit askerlerden biri de Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz oldu. Öz'ün İzmir Karşıyaka'da yaşayan ailesine acı haber bildirildi.



Dün de şehit asker Denizli'nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit toprağa verildikten sonra şehit ailesi ve yakınları eve gidip taziyeleri kabul etti.



Bu sırada şehitin koruma polisi olan babası Özer Öz'ün 85 yaşındaki halası Kamile Tekin yaşadığı acıya daha fazla dayanamadı ve kalp krizi geçirdi.





Fenalaşan kadına şehit ailesinin kapısında duran ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti. Hemen hastaneye kaldırılan Tekin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin'in hayatını kaybetmesi aileye ikinci bir acıyı yaşattı.