ŞEHİDİN OĞLU KOMUTANIN KUCAĞINDA

ŞEHİT EŞİ VE ANNESİ TABUTA SARILIP AĞLADI

'ASKER OLMAYI KENDİSİ İSTEDİ'

Haber Kaynağı: DHA

Dağlıca 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli, evli ve 1 yaşında erkek çocuğu babası Piyade Yüzbaşı 36 yaşındaki Özgür Özekin, geçen 25 Eylül'de Hakkari Çukurca'da PKKlı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 silah arkadaşıyla birlikte ağır yaralandı. Yüzbaşı Özekin, dün sabaha karşı tedavisinin sürdüğü Ankara GATA'da şehit oldu.Şehit Yüzbaşı Özekin için bugün memleketi Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde tören düzenlendi. Ankara'dan bu sabah uçakla Dalaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına alındı. Şehit Özekin'in cenazesi, helallik için Tuzla Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidin yaşadığı apartman ile yakınındaki bir diğer apartmanın arasına dev Türk Bayrağı asıldı. Şehidi burada 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Ege Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Al Çekiç ve Fethiye protokolü karşıladı.Cenazeyle birlikte eve gelen şehidin annesi Aliye Özekin, eşi Müge Özekin ve ağabeyi Murat Özekin, Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Yağız Pars Özekin'i, Korgeneral İsmail Metin Temel kucağına aldı. Korgenaral Temel, cenaze evin önünden ayırılıncaya kadar şehidin oğlunu kucağında tuttu. Burada okunan duaların ardından cenaze Üzümlü Mahallesi İncirköy Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye şehidin ailesi ve evin önüne de gelen komutanların yanı sıra CHP milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir ve Ömer Suha Aldan, AK Partili Muğla milletvekilleri Hazan Özyer ve Nihat Öztürk, MHP Milletvekili Mehmet Korkmaz, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kent protokolü ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan namazın ardından şehit Yüzbaşı Özekin, gözyaşları içinde toprağa verildi.Cenaze namazı kılınırken şehidin annesi Aliye Özekin ve eşi Müge Özekin, tabutun başına geldi. Tabuta sarılan şehit yakınları gözyaş döktü. Eşi Müge Özekin'in "Aşkım beni niye bıraktın, gittin" sözleri yürekleri dağladı. Anne Aliye Özekin ise sürekli "oğlum" diyerek tabuta başını dayayarak ağladı.Şehidin üniversiteden ev arkadaşı olan Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Süleyman Gönül Ateş şöyle dedi:"Son olarak mart ayında görüştük. Üniversitede ev arkadaşıydık. Çok başarılı bir sporcu aynı zamanda voleybol hakemiydi. Asker olmayı kendisi istedi. Diyarbakır Lice'de Tunceli'de ve Kuzey Irak'ta görev yaptı. Yüzbaşı rütbesini bu yıl takmıştı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Değerli bir arkadaşımızdı."