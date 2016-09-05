05 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Şehit ağabeyini asker selamıyla uğurladı

    Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Aydınlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş'un cenazesi, Kuyucak İlçesi'nde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin kardeşi 23 yaşındaki Mustafa Uçuş asker selamı verip, "İntikamını mutlaka alacağım, vatan sözü, namus sözü" diye haykırdı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 16:14
    Şehit ağabeyini asker selamıyla uğurladı
    Çukurca kırsalında 3 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada şehit olan Aydınlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından Kuyucak Devlet Hastanesi'nden alınarak evinin önüne getirildi. Burada okunan duanın ve alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Bir süre önce boşanan anne Hülya Demiral ile baba Kamil Uçuş ile cenaze töreninde babaannesi Şükran Uçuş, dedesi Avni Demiral, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi Mustafa Uçuş taziyeleri kabul etti. Törene, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş ve Abdurrahman Öz, CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Metin Lüffi Baydar ve Hüseyin Yıldız, MHP Milletvekili Deniz Depboylu, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Şen, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, kaymakamlar, belediye başkanları da katıldı.

    "SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

    Şehit annesi Hülya Demiral, oğlunun fotoğrafını öpüp, tabutuna sarılarak, "Yavrum seninle gurur duyuyorum, şehit olduğun için gurur duyuyorum. Sen arkadaşlarının kanını yerde bırakmadın, arkadaşların da senin kanını yerde bırakmayacak" diye feryat etti. Şehidin kardeşi Mustafa Uçuş'un, ağabeyinin silahını tabutun üstüne koymak istedi ancak yakınları ikna ederek vazgeçirdi. Bunun üzerine asker selamı veren Mustafa Uçuş'un, "Senin intikamını mutlaka alacağım. Vatan sözü, namus sözü" demesi törene katılanları ağlattı.

    KENDİ SESİNDEN KOMANDO YEMİNİ OKUNDU

    Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş'un bir operasyon öncesi askerlerine ettirdiği komando yemini de kendi sesinden törene katılanlara dinletildi.

    Şehidin cenazesi, Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından öğlende kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerler tarafından taşındıktan sonra cenaze arabasıyla Kurtuluş Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: çukurca şehit, şehit, Aydın şehit, Bahri Uçuş

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