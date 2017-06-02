Şehit annesinden acı sözler!

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Beldesi'nde yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde cemevinde düzenlenen 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin bayrağa sarılı tabutunun etrafını dolanıp her tarafını öpen annesi Nur Kıral'ın, "Bana kokun geliyor. Geride bıraktıkların bana emanet. Bak, başında ağlamıyorum. Sana doyamadım" sözleri yürekleri dağladı

İzmir'in Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli olan ve 10 gün önce geçici görevle gittiği öğrenilen Şırnak'ta şehit düşen evli, iki çocuk babası 35 yaşındaki Astsubay Fevzi Kıral'ın cenazesi Ankara'da yapılan otopsiden sonra dün akşam Akhisar'a getirilerek Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Bu sabah askerler tarafından alınan şehit Astsubay Fevzi Kıral'ın cenazesi, Hacı İshak Mahallesi'ndeki Akhisar Cemevi'ne getirildi. Burada saat 10.00'da düzenlenen törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Manisa Garnizon Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan , CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, şehidin eşi Nilgün Kıral, çocukları Zehra Kıral ve Sude Naz Kıral, babası Sabri Kıral, annesi Nur Kıral ve Edirne İpsala'da görevli ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



ŞEHİT ANNESİ TABUTU DEFALARCA ÖPTÜ

CAHİT SITKI TARANCI'NIN 'MEMLEKET İSTERİM' ŞİİRİ OKUNDU

ANNESİ CENAZE ARACINA BİNMEK İSTEDİ

Cemevi'nde ilk olarak protokol üyeleri yerini aldı. Ardından şehit Astsubay Fevzi Kıral'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi buradaki üzerinde çerçeveli bir fotoğrafı bulunan masaya konuldu. Bu sırada gözyaşları sel oldu.Şehit Astsubay Kıral'ın eşi Nilgün, babası Sabri, annesi Nur, ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral da özel bir minibüsle Cemevi'ne getirildi. Şehidin yakınları, bayrağa sarılı tabuta saılıp gözyaşı döktü.Şehitin ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit ve babası Sabri Kıral tabut başında asker selamı verdi. Anne Nur Kıral'ın, daha sonra üç ayrı kez daha tabutun yanına gelip, etrafını dolanıp her tarafını öptükten sonra, "Bana kokun geliyor. Geride bıraktıkların bana emanet. Bak, başında ağlamıyorum. Sana doyamadım" sözleri yürekleri dağladı. Yüzbaşı Hürşehit Kıral da şehit kardeşinin kızı Zehra Kıral ile tabutun başına gelip, bir süre durdu. Ardından yeğenini diğer yakınlarının yanına gönderen Yüzbaşı Kıral, tabuta sarılıp, hıçkırıklara boğularak ağladı. Bu sırada cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.Cemevindeki cenaze töreninde Alevi dedesi Gökmen Savak, Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket isterim' şiirini okudu. Gökmen Savak, "Gözyaşlarına tahammülümüz kalmadı. Siyasetçilere sesleniyoruz" dedi.Cenaze namazının kılınıp, helallik alınmasından sonra şehit Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral'ın cenazesi tören mangasının omzunda taşındı, ardından cenaze aracına konulduTabutun peşinde Vali Mustafa Hakan Güevençer'in konulunda cenaze aracının yanına kadar gelen şehit annesi Nur Kıral, oğlunun tabutunun yanına oturup, mezarlığa kadar bu şekilde gitmek istedi. Ancak, Vali Güvençer'in "Dayanamazsınız, bayılırsınız" diyerek, uyarması üzerine vazgeçen Nur Kıral, bir kez daha oğlunun tabuna el sürüp, okşadı.Şehit Astsubay Fevzi Kıral'ın cenazesi konvoy eşliğinde ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Beyoba Mahallesi'ndeki baba ocağının önünden geçirilip, buradaki şehitlikte toprağa verildi.