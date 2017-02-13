Şehit kızından yürek yakan sözler

Denizli'de bugün düzenlenen törenle toprağa verilen şehit Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör 'ün üç kızından Miraç Güngör'ün babasının ardından sosyal medyada duygularını dile getirdiği paylaşım, yürekleri dağladı.

Dayanamıyorum baba



Görmeyeceğini bildiğim çok mesaj attım

10 bin kişi uğurladı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda El Bab'da çıkan çatışmalarda şehit düşen Denizlili piyade uzman çavuş Emin Güngör, bugün Acıpayam'da düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. 40 yaşındaki şehit uzman çavuşun üç kızından en büyüğü olan lise öğrencisi Miraç Güngör, babasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Facebook sayfasında babasına seslenen 15 yaşındaki Miraç Güngör, onun Çardak Havalimanı'na getirilirken Türk bayrağına sarılı askerlerin omuzlarındaki fotoğrafına da yer verdi. Miraç Güngör, sosyal medyada gözyaşı döktüren duygularını paylaştı.Paylaşımına, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum" cümlesiyle başlayan Miraç Güngör, "Dayanamıyorum baba, inan dayanamıyorum. Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, bir asker ol da göğsümü gere gere 'Benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret, senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı. Niye bu kadar erken, isyan etmek istemiyorum ama ülkede bu kadar şerefsiz varken, niye sen? Benim artık koşulsuz şartsız güvenebilceğim bi erkek yok hayatımda. Ya da kapı gibi babam var bana bişey olmaz diyemiyeceğim" dedi.Babasına son kez sarılmak ve öpmek istediğini de dile getiren lise öğrencisi Miraç, "O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek istiyorum Yarın göröceğim yüzünde bir şey yokmuş öyle diyorlar. Baba çok mu yandı canın, çok mu can çekiştin? Dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor. Sanki yine arıycam yeni paylaştığım fotoğrafa laf edeceksin, yaptığım makyaja, giydiğim kıyafete huysuzlanacaksın. Yine telefonla çok oynamama kızacaksın. Baba umarım kalbini kıran bir söz söylememişimdir. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum. O kağıdı mezarına mı bıraksam yoksa ben de mi kalsa bilmiyorum. Hayalim gelince boynuna atlayıp vermekti. Olmadı. Ve hakkını yiyenlerin vicdanını rahatlatmak için yapmacık üzüntüleri ayrı bir olay. Bunun öbür dünyası var baba üzme kendini" diye yazdı.Şehit babasına son kez seslenen Miraç Güngör, paylaşımını, "Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne belki sesim sana ulaşır diye. Biricik kızın" cümleleriyle tamamladı.Fırat Kalkanı Harekatında Suriye'nin En Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 40 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak kırsal Güney Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin karşıladığı Türk bayrağına sarılı şehit cenazesi, evin önüne askerler tarafından taşındı. Şehit uzman çavuşun tabutuna sarılan eşi Ayşe Güngör ve kızları Miraç Güngör (15), Sonay Güngör (14) ile Ceylin Güngör'ün (9) feryatları yürekleri dağladı.Ayşe Güngör, eşinin tabutu başında "Ben seni böyle göndermedim, Emin'im" diyerek, ağladı. Babasının tabutuna yakınları tarafından kaldırılarak yetişebilen minik Ceylin'in gözyaşları, rütbeli askerler dahil herkesi ağlattı. Oğlunun şehadet haberini aldığında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olan anne Menendi Güngör de yoğun bakımdan çıkarılarak, cenaze törenine katıldı. Evin önünde dua edilip, helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi öğlen Acıpayam İlçesi'ne getirildi.İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, Afyonkarahisar İkmal Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve sivil erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze töreni için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Cenazenin kılınacağı meydan bariyerlerle çevrildi. Polis arama noktalarında vatandaşları aradıktan sonra alana aldı.Kılınan namazın ardından Şehit Uzman Çavuş Güngör'ün askerlerin omzunda bir süre taşınan cenazesi Acıpayam Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Cenazeye katılan vatandaşlar, mezarlıkta bulunan top arabasının üzerine çıkarak ilginç görüntüler oluşturdu. Şehidin cenazesi toprağa verilmeden önce yüzü son eşi Ayşe Güngör'e gösterildi. Ardından cenazesi toprağa verildi.Bu sırada ağlayan eşi Ayşe Güngör ile kızları Miraç, Sonay ve Ceylin Güngör'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit babası Ali Güngör'ün de üzgün olduğu görüldü. Şehidin kızları ve eşi tek tek mezara toprak attı, ardından da su döktü.