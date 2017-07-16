Şehit polisin annesi baygınlık geçirdi

AYDIN'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki otelde korumaya çalışırken şehit düşen polis memuru Nedim Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker baygınlık geçirdi. Baba Nihat Eker ise, "Oğlumun silahı cebimde, bir daha gelirlerse alınların çatından vururum" dedi

Türkiye'de 81 ilde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Aydın'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akşam saatlerinde Zafer Meydanı'nda toplanan vatandaşlara Türk Bayrağı ve tişört dağıtıldı. Daha sonra Atatürk Kent Meydanı'na yürüyen binlerce vatandaş ile birlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve daire müdürleri birlikte yürüdü. Ellerinde bayraklarla Kent Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez, FETÖ hesap verecek' sloganları attı. Atatürk Kent Meydanı'na gelen vatandaşlar polis noktalarından aranarak içeriye alındı. Burada önce Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı gösteri sundu. Ardından Kur-an hilafeti okundu. İl Müftüsü Ömer Kocaoğul ise kürsüye çıkarak 15 Temmuz Şehitleri için dua okudu. Dua sonrasında 15 Temmuz gecesi yaşananlar videosu izlendi.



ŞEHİT POLİSİN ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırıda Muğla'nın Marmaris İlçesinde şehit olan polis Memuru Nedim Cengiz Eker'in hayatını anlatan bir video gösterimi sunuldu. Bu sırada videoyu izleyen şehit polisin annesi Güzel Eker, ağıt yakmaya başladı. Anne Eker, "Yavrum Cengiz'im, kuzum benim" diye feryat etti. Acılı anneyi Vali Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger yatıştırmaya çalıştı. Ancak acılı anne daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. O sırada hazır bulunan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından anne Eker ambülansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



"OĞLUMUN SİLAHI CEBİMDE"



Şehit polis memuru Nedim Cengiz Eker'in babası Nihat eker ise kürsüye çıkarak, "Oğlumun silahı benim cebimde. Bundan sonra erkeklerse tekrar darbe yapsınlar. Onları alnının çatından vurmazsam namerdim. Darbeyi yapabilirlerse bir daha buyursunlar. Bu ülke şaha kalkmıştır artık kimse durduramaz" dedi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Aydınlılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu ülke ne zaman dara düşmüşse, bu vatan ne zaman yiğitlerine, efelerine ve kızanlarına ihtiyaç duymuşsa, Aydın'ın efeleri ve kızanları o noktada hazır ve nazır bulunmuşlardır. Çanakkale'de de siz vardınız. İstiklal harbinde de siz vardınız. Bugün yaptığımız yürüyüşte de siz vardınız. Siz istiklal harbi başlamadan daha Anadolu derlenip toparlanmadan, Yörük Ali Efe'nin kızanları işte bu meydanda bu şehitler abidesinin olduğu yerde Yunan, Bey Camii'nin minaresine çıktığı zaman sizin dedeleriniz vardı. Sizlere bundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.







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