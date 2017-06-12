Sel suları yılanları kente taşıdı!

Denizli'de, geçtiğimiz günlerdeki etkili yağmur yağışı ardından oluşan sellerle birlikte çok sayıda yılan, ormanlık ya da dağlık alanda suya kapılarak kent merkezine sürüklendi. Son 20 günde 35 ayrı ihbara giden itfaiye ekipleri evlerde, bahçelerde ve otomobillerin kaputlarının içinde aralarında zehirli engerek olan çok sayıda yılanı yakalayıp, doğal hayata bıraktı

Geçen ay Denizli kent merkezinde bölgesel aşırı yağışlar etkili oldu. Bazı yağışlar nedeniyle dere ve çaylar taştı, sele dönüştü. Bu yağışlar da ormanlık ve dağlık alanlarda sele dönüşen yağışlar nedeniyle daha önceden yuvalarından çıkan yılanlar da suya kapılıp, kent merkezine kadar sürüklendi. Sele kapılıp, sürüklenen yılanlar kent merkezinde evlerde, bahçelerde, otomobillerin kaputlarının içinde, hatta işyerlerinin duvarlarında bile çıkmaya başladı. Son 20 günde, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 35 yılan ihbarı yapıldı. Yılanların bulunduğu olay yerlerine giden itfaiye ekipleri, evlerin içine, otomobillerin kaputlarının altına, hatta işyerlerinin duvarlarına kadar giren yılanları özel aparatlarla alıp, tekrar doğaya bıraktı. Bulunan yılanların içinde 2 metreye kadar ulaştığı, zehirli olanların da bulunduğu, engerek, kaya yılanı, bozyörük gibi türlerinde bulunup doğaya bırakıldığı belirtildi.



İtfaiyeden yapılan açıklamada, yılan gören vatandaşların hemen ihbarda bulunmalarını istenirken, bazı yılanların zehirli olabilecekleri, bunlara dokunulmaması itfaiyeden yardım istenmesi gerektiği ifade edildi.