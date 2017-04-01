Sen ıslanma dede biz satarız

Aydın Nazilli 'de 3 üniversite öğrencisinin, yağmurlu havada portakal satan 73 yaşındaki adama yardım etmesi takdir topladı. Öğrencilerden Mirza, 'Yağmurun altında kalmasın, bir an önce evine gitsin dedik. Ne olacak biz de yağmur altında onla ıslanalım' dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 üniversite öğrencisi, yağmurlu havada kaldırımda portakal satan 73 yaşındaki adama yardım etmesi çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımda yağmurlu havada portakal satan 73 yaşındaki Fuat Emlek'i gören Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi 3 genç, yaşlı adama yardım etmek istedi. Yaşlı adamla birlikte portakal satmaya başlayan 3 öğrenci, yoldan geçen vatandaşlara seslenip tüm portakalların bitmesini sağladı. Öğrencilerden Kıymet Yüce, "Yağmurda ıslanıyordu. Biz de ona yardım etmek istedik. Portakalları satıp yine buradan ayrılacağız. Hepimiz birlikte ıslanıyoruz. Ama o en azından daha az ıslanacak. Amacımız yardım etmek" dedi. Öğrencilerden Mücahid Mirza ise "Biz karşıda kafede oturuyorduk. Baktık amcamız yağmur altında satış yapıyor. Yağmurun altında kalmasın bir an önce evine gitsin dedik. Çıktık arkadaşlarla ve geldik. Ne olacak biz de yağmur altında onla ıslanalım." diye konuştu. Portakal satıcısı Emlek ise gençlere teşekkür ederek, öğrencilerin kendi isteğiyle geldiğini ve ekmek parası için onlar gelmese de satışını gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydetti.