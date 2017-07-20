Serinlemek için girdiği denizde rahatsızlanıp, öldü

İki kızı ile birlikte Niğde'den Kuşadası'na tatile geldiği öğrenilen Ünal Varol, dün saat 19.00 sıralarında, Yavansu Mahallesi sahilinde denize girdi. Bir süre yüzen Varol, suda aniden fenalaştı. Bir terslik olduğunu farkeden çevredekiler, yardıma gidip Varol'u sudan çıkartırken, bir yandan da durumu 112 Acil Servise bildirdi.Kaynak: DHA
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kalp hastası olan Varol, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Aşırı efora bağlı kalp krizi geçirdiği sanılan Varol'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Varol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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