Sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Kimyon' adlı 4 yaşındaki 'Golden Retriever' melezi köpek, veteriner kliniğinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi.

Sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi
23 Aralık 2018 Pazar 15:52

Yavrulara tedbir amaçlı kuvözde bakım yapılıyor. Efeler'de yaşayan Zafer Arabacı, 'Kimyon' isimli köpeğin doğum sancılarının sıklaşması üzerine 22 Aralık günü otomobiliyle özel veteriner kliniğine götürdü. Klinikte köpeğin durumunun ciddi olduğu belirlenip, veteriner Cemil Şahin ve Bircan Öztürk ile veteriner sağlık teknikeri Gizem Öztürk tarafından hemen sezaryenle doğum yaptırıldı. Anne ve yavrularını kurtardıklarını belirten veteriner Cemil Şahin, "Köpek bize geldiğinde yoğun sancıları vardı. Ekip olarak, onu hemen doğum için hazırladık ve sezaryenle yavruları aldık. Yavrular normal 60 günlük, ancak anne doğum zehirlenmesi geçirmiş. Yavru zarları ise normalden fazla su toplamış. Bu nedenle doğumu sezaryenle yaptık. Çok başarılı geçti. Yavruların da annesinin de sağlık durumları iyi. 2'si dişi, 11 yavru dünyaya geldi. Onları herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için kuvöze aldık.  Bakımlarını yapıyoruz. Normalde köpekler için 10 yavru ve üzeri çok sık yaşanan bir durum değil" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #efeler #golden #köpek
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