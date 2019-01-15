Sıcak çorba ikramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesindeki pazaryerlerinde sıcak çorba dağıtıyor.

Sıcak çorba ikramı
15 Ocak 2019 Salı 15:49

Bugün sabah saatlerinden itibaren, merkez Efeler'in en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nın yanı sıra Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli ve Kuyucak Başaran'daki pazaryerlerinde sıcak çorba ikramlarına devam edildi.  Çorba ikramlarına Efeler Çarşamba Pazarı'nda, Söke'de, Yenipazar'da, Çine Akçaova'da ve Kuyucak Kurtuluş'daki pazarlarda devam edilecek. Soğuk ve yağışlı havalarda Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttı çorbaların içlerini ısıttığını söyleyen pazarcı esnafı ve vatandaşlar, uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çorba ikramlarına kış ayları boyunca devam edilecek.

Etiketler; #Aydın Büyükşehir Belediyesi #sıcak çorba #ikram
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