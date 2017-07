Sıcaktan bunalan soluğu şelalede aldı

Marmaris'te aşırı sıcaklardan bunalan tatilci ve turistler ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Turgut Şelalesi'nin 15-16 derecelik suyunda serinlemenin keyfini çıkarıyor

Etrafını çeviren dev çınar ve sığla ağaçları nedeniyle güneş ışığının çok fazla giremediği yaklaşık 7 metre yükseklikten akan Turgut Şelalesi, Marmaris'e gelen tatilci ve turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Günlük safari turlarına katılan turistler, Turgut Mahallesi'nde 47 bin 800 metrekarelik alan içindeki şelaleye, ahşap köprü ve patika yollardan geçerek ulaşıyor. 'Atlamak yasak' tabelasına aldırış etmeyen ziyaretçiler kendilerini şelalenin içine bırakıyor. 16 derece su sıcaklığına sahip göletler için de yüzmek ise cesaret istiyor.



Şelale girişinde bulunan arazilerinde 1993 yılından bu yana büfe işleten Hasan Hüseyin Özdemir ve Ayşen Özdemir çifti, ziyaretçi sayısını tam olarak bilemediklerini ancak, yoğun ilgi olduğunu söyledi. Şelale işletmesini 2015 yılının Ağustos ayında Orman Genel Müdürlüğü'nden 10 yıllığına kiraladıklarını anlatan Ayşen Özdemir, şöyle dedi:



"Cip safarilerle birlikte veya araçlarıyla çok sayıda kişi geliyor. Giriş ücreti almadığımızdan bilet kesilmediği için sayıyı bilemiyoruz. Buraya yılda 60 bin lira kira ödüyoruz. Temizlik, bakım, onarım her şey bize ait. Giriş ücretini özellikle almıyoruz. Gelenleri mutlu etmek adına biz bu parayı kaldırdık. Yenilen ve içilenlerin parası bize yetiyor."





YOLUN ONARILMASINI İSTEDİLER



Ana yoldan şelale yönüne sapıldıktan sonra yaklaşık 1 kilometrelik çok dar toprak yolun bir an önce bakıma alınarak genişletilmesi gerektiğini belirten Ayşen Özdemir, "Burada toprak yolumuzun dışında her şey mükemmel. İki araç yan yana geçmekte zorlanıyor. Binlerce turistin geldiği bu yoldan bir aracın uçmasından korkuyoruz. Buraya gelen bütün müşterilerimizden aynı şikayeti duyuyoruz ve biz de sürekli yetkililere iletiyoruz ama değişen bir şey yok" diye konuştu.