Şimdi de bu cennete maden ocağı açmak istiyorlar!

Türkiye'nin önde gelen doğa güzelliklerinden Bafa Gölü'nün yakınında 213 ve 513 hektarlık iki alanda feldspat, kuvars ve kuvarsit ocağı açılması için hazırlık yapılması köylülerin ve çevrecilerin tepkisini çekti. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün düzenlediği halkın katılımı toplantısına gelen köylüler, projeye eleştirilerini burada da sürdürdü ve maden ocaklarına onay anlamı taşıyan 'ÇED olumlu' kararı verilmemesini istedi

Aydın sınırları içerisinde kalan Bafa Gölü, Türkiye'nin en önemli ve büyük tabiat parklarından birisi durumunda. Ancak, Bafa'nın yakınındaki birisi 213 diğeri 513 hektar olan iki alanda feldspat, kuvars ve kuvarsit ocağı açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunuldu. Bu gelişme bölgede oturanlar ve çevrecilerin tepkisini çekti. Başvuru yapan firma ile Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, halkın katılımı toplantısına gelen köylüler, eleştirilerini burada da sürdürdü. Çok sayıda kişi, Bakanlıktan, iki maden ocağına onay anlamı taşıyan 'ÇED olumlu' kararı verilmemesini istedi. Bakanlıktan ÇED olumlu kararı çıkması durumunda ise köylülerin idare mahkemesine iptal davası açacakları öne sürüldü.



Köylülerin avukatlarından Cem Altıparmak, iki maden ocağı projesinin, Bafa Gölü ve Azap Gölü'nün hemen kıyısında yer aldığını anlatırken, "Bu bölgeler Büyük Menderes Havzası içinde yer alıyor. Ancak, Bafa Gölü 1994 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Tabiat parkı' ilan edilmiş bir doğa alanı. Bafa Gölü ve göl kıyı kenar çizgisinden itibaren 250 metrelik kıyı bandı 1'inci derece doğal sit alanıdır. Bu gölde kış ortasında yapılan kuş sayımlarında 200 binin üzerinde kuşun konaklama yaptığı tespit edilmiştir. Bu kuşların içerisinde tepeli pelikan, flanimgo gibi türler de bulunmaktadır. Yine bir başka koruma altındaki tür olan akkuyruklu kartal, Bafa Gölü'nün kıyısında yükselen Beşparmak Dağları'nda üremekte ve besin zincirinin en önemli halkasını Bafa Gölü oluşturmaktadır."



Maden ocaklarının çevresinde geniş zeytinlik alanları bulunduğunu vurgulayan Cem Altıparmak, şöyle devam etti:



"Yöre halkının en önemli geçim kaynağı; zeytindir. Ayrıca bu bölge için önemli bir başka geçim kaynağı da ekolojik ve arkeolojik turizmdir. Heraklia Antik Kenti Bafa gölünün kıyısındadır. Bafa Gölü ve çevresinde 8 bin yıl öncesine tarihlenen çok sayıda kaya resmileri, arkeolojik yerleşim yeri bulunmaktadır. Türkiye'nin en uzun mesafeli doğa yürüyüş parkuru olan Karia Rotası'nın en etkileyici etapları Bafa Gölü çevresinde yer almaktadır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist sadece bu rotaları yürümek için Bafa Gölü'ne gelip kamp yapıyor. Projenin ömrü; 264 yıl olarak belirlenmiş. Yani 264 yıl boyunca yılda 2 milyon 500 bin ton maden, açık işletme ve patlatma yolu yöntemiyle çıkarılacak. Bu projelerin hayata geçmesi halinde, Bafa Gölü ve çevresinde yaşayan halkın tüm yaşam kaynağının yok olacağı açıktır. ÇED sürecinin sonlandırılmaması halinde bu projenin hayata geçmemesi için her türlü hukuki yola başvuracağız."