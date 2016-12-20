Şimdi de engellilerin adını kullanarak dolandırıyorlar

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'nde derneklerinin ismini kullanarak bağış toplayan bazı kişiler olduğunu öne süren Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, engellilerin adının kullanılarak yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmesi için yetkililerden yardım istedi

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, geçen hafta içerisinde Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Tirkeş Mahallesi'nde 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere derneğin ismini kullanarak hem gıda hem de maddi bağış topladığını tespit ettiklerini ifade etti. Dernek Başkanı Yıldız, şöyle dedi:



"Tirkeş Mahallesi'nden birkaç kişi derneğimizi arayıp 'Size zeytin yağı, un ve zeytin yardımında bulunduk' dedi. Bunun üzerine ilçe jandarma komutanlığımıza başvurduk. Jandarma şimdi engelliler adına dolandırıcılık yapan 45 S 9051 plakalı otomobildeki ikisi kadın bir erkeği araştırıyor. Ayrıca Kars'tan derneğimizi arayanlar oldu. Kars'ta bizim fotoğraflarımızın kullanıldığı engelliler adına dergi bastırmışlar ve bağış topluyorlarmış. Bu konu hakkında Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduk. Derneğimiz hiç bir zaman kapı kapı dolanarak maddi veya gıda yardımında bulunmadı ve bulunamaz da. Ellerinde sahte yetki belgeleriyle ismimizi kullanarak vatandaşlarımızı dolandıranlardan bıktık."



Dolandırıcıların tespit edilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi konusunda özellikle mahalle muhtarlarına büyük görev düştüğünün altını çizen Yıldız, "Muhtar bir mahallenin en yetkili temsilcisidir. Özellikle kırsal mahallerde gezinen bu dolandırıcıları tespit edebilirler. Gerekirse kendi mahallelerinde sürekli gezsinler. Bu insanları tespit edip emniyet güçlerine bildirsinler. Birilerinin engellilerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara 'dur' demesi gerekir. Vatandaşlarımız da bu tür sahtekarlara itimat etmesin. Unutmasınlar ki bir engelli derneği asla kapı kapı gezerek yağ, zeytin, tütün veya para toplamaz" diye konuştu.