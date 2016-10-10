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    • Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş 10 gün sonra şehit oldu

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Süleyman Gür, 10 gündür tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu. Gür'ün şehadet haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde büyük üzüntü yarattı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 13:47
    Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş 10 gün sonra şehit oldu
    Şırnak-Cizre Karayolu'nda geçen 30 Eylül'de meydana gelen saldırıda, PKK'lı teröristlerin, yola döşedikleri patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu, bir korucu şehit olurken, Salihlili uzman çavuş Süleyman Gür'ün de aralarında bulunduğu 2 asker yaralandı. Yaralı uzman çavuş Gür, Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    3 aylık evli olan şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür, 10 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini doktorların müdalesine rağmen bu sabah kaybedip, şehit oldu. Eşi hamile olan uzman çavuşun şehadet haberi, yakınları ve ailesinin yaşadığı Salihli'yi yasa boğdu. Şehidin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

    Ailesinin üç çocuğundan biri olan uzman çavuş Gür'ün cenazesinin Salihli'ye getirilerek yarın ikindide Hamidiye Camisi'de düzenlecek askeri törenin ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: şırnak, şırnak Saldırı, şehit, Terör, Süleyman Gür

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