Sırtlarında kurtardılar

Balıkesir Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 mülteci, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sırtlarında kurtardılar
04 Ocak 2019 Cuma 15:23

Midilli Adası'na gitmek için şişme botla Ayvalık'tan yola çıkan mülteciler, şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığındı. Kayalıklarda mahsur kalan mültecilerin çığlıklarını duyan bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 ihbar hattına bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG8, TCSG-905, TCSG-18 botları, Sahil Güvenlik DEGAK 06 dalış personeli, İskele Jandarma Karakolu, itfaiye ve sağlık ekipleri kayalıklarda bulunan Güney Afrika, Senegal, Kongo, Filistin ve Mali uyruklu 44 kişi kurtardı.

Yasal işlem başlatıldı

Kurtarılanlara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hamile bir kadınla bir çocuğu tedbir amaçlı Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığına götürülen göçmenler için yiyecek, giyecek, içecek gibi insani yardımlar yapılmasının ardından, yasal işlem başlatıldı.

Etiketler; #balıkesir #ayvalık #mülteci
Önceki Haber
3 araç duvarın altında kaldı
Sonraki Haber
Manisa'da jeotermal protestosu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.