SMA hastası küçük Mehmet yardım bekliyor

Denizli'de yatağa bağımlı olarak solunum cihazıyla yaşayan 'Spinal Müsküler Atrofi' (SMA) hastası 9 yaşındaki Mehmet Hasan Kayhan, tedavi edilerek sağlığına kavuşmak istiyor. Midesindeki hortumla beslenebilen Kayhan'a baktığı için çalışamayan annesi 39 yaşındaki Gülhan Kayhan, tedavi için gerekli 750 bin dolar değerindeki ilacı almaya güçlerinin yetmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi

Denizli'de 9 yıl önce ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kayhan ailesi, bebekleri Mehmet Hasan Kayhan'ın SMA hastası olduğunu öğrendi. Doğduğundan itibaren hareket edemeyen SMA hastası Kayhan, 2014 yılında hastalığa bağlı solunum yetmezliği ve beslenme zorluğu sebebiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 2 ameliyat birden geçirdi. Geçirdiği ameliyatla boğazına solunum cihazı takılan Kayhan'ın midesine de hortum takıldı. Pamukkale İlçesi'nin Sevindik Mahallesi'nde yatağa bağımlı yaşayan ve oğlu Mehmet Hasan Kayhan ile ilgilenen anne Gülhan Kayhan, 2015 yılında, demircilik ve kaynak işiyle uğraşan eşi Halil Kayhan'ı da kaybetmenin acısını yaşadı. Tüm yük omuzlarına binen anne Kayhan, tek başına oğlunun sağlığına kavuşması için mücadele ediyor. Solunum cihazıyla yaşamını sürdüren ve Beşiktaş taraftarı olan Mehmet Hasan Kayhan, ABD'de üretilen 750 bin dolar değerindeki Spinraza isimli ilaçla tedavisinin yapılmasını bekliyor.



"HAYALİM DOKTOR OLMAK"



Tedavi olarak yaşıtları gibi koşup oynamak istediğini belirten Mehmet Hasan Kayhan, "Hastalığımın ismi SMA. Tedavisi için 750 bin dolar gerekiyor. Tedavi olarak, ben de arkadaşlarım gibi koşup oynamak istiyorum. Hayalim ise doktor olmak. Çünkü doktorlar insanları iyileştiriyor. Yatağa bağımlı olarak yaşıyorum. Her gün televizyon izlemekten sıkıldım. Artık dışarıya çıkıp dolaşmak istiyorum" dedi.



"TEDAVİ İÇİN 750 BİN DOLAR GEREKİYOR"



Anne Gülhan Kayhan, oğlunun 9 yıldan bu yana yatağa bağımlı yaşadığını, eşini önceki yıl kaybettiğini, evde bakım maaşı olan 900 lirayla geçinmeye çalıştıklarını ve 5 aydır da ev kirasını ödeyemediklerini söyledi. Anne Kayhan, "Oğlumun tedavisi için gereken 'Spinraza' isimli ilacı alabilmemiz için 750 bin dolar lazım. Sigortamız bile yok. Devletten yardım istiyoruz. Oğlumun başından ayrılamıyorum. Tüm ihtiyaçlarını tek başıma karşıladığım için çalışamıyorum" diye konuştu.





Oğlunun yaşıtları gibi koşup, okula gidip geldiği günleri görmeyi hayal ettiğini belirten anne Kayhan, "Devletten istediğimiz, tedavi için gereken ilacın getirtilmesi. Bizim alma imkanımız ve gücümüz yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istiyoruz. İlacımız getirilsin" dedi.



SMA NEDİR?



SMA; bir grup kalıtsal nöromüsküler (sinir kası tutan) hastalığa verilen isim. Omurilikte yer alan ve kasların hareketinden sorumlu olan bazı hücrelerin hastalanması ve görevlerini yapamamaları sonucu bu hastalık ortaya çıkıyor.