Şok olay! 90 yaşında katil oldu!

Manisa'da 90 yaşındaki adam, 75 yaşındaki eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

Şok olay! 90 yaşında katil oldu!

Olay Salihli İlçesi'nde Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 90 yaşındaki Yusuf Gökcen, komşularının yanına gitti ve eşinin bahçede hareketsiz yattığını belirterek komşularından yardım istedi. Bunun üzerine komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelince 75 yaşındaki Ganime Gökcen'nin ölmüş olduğunu ve kafasına sert bir cisimle vurulmuş olduğunu belirledi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Yusuf Gökcen'in ifadesini almak için Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Gökcen, ifadesinde eşine kızdığını bir anlık kızgınlıkla da onun başına 2 kez çekiçle vurduğunu itiraf etti. Çiftin 50 yıllık evli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #çekiç #cinayet
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