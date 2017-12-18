Sokak hayvanlarını besleyen kadına dayak!

Manisa'da belediyenin belirlediği alanda sokak hayvanlarını besleyen yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk (50), köpeklerin kendisine havlamasına sinirlenen Ü.K. (34) tarafından dövüldü. Gözünde morluk ve vücudunun birçok yerinde ezikler oluşan Öztürk, olayın ardından kaçan motosikletli Ü.K. (34) hakkında polise şikâyetçi oldu

Manisa Hayvanları Koruma Derneği ve Yunusemre Belediyesi'nin gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Cemile Öztürk, geçen 16 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktı. Yunusemre Belediyesi tarafından belirlenen besleme noktasındaki kaplara hayvanlar için mama koyan Öztürk, motosikletle yanına gelen Ü.K.'nin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle Cemile Öztürk'ün gözünde morluk ve vücudunun birçok yerinde ezikler oluştu. Öztürk, yaşadıklarını söyledi anlattı:



"Köpekleri beslediğim sırada yanıma motosikletli biri yaklaştı. Köpeklerden ikisi havlayarak, motosikletli kişiye doğru gitti. Bunun üzerine motosikletli, durup küfür etmeye başladı. Bu arada köpekler tekrar benim yanıma, besleme alanına döndü. 'Küfür etmeyin. Motorunuzun plakasını alıp, sizden şikâyetçi olacağım. Neden küfür ediyorsunuz? Hayvanlar size bir şey yapmadı' dedim. Bunun üzerine, 'Sen beslediğin için bunlar burada. Sen olmasan bulunlar da olmaz' diye karşılık verip, bana saldırdı. Elimden telefonumu alıp, yere fırlattı. Beni boğazımdan tutup, havaya kaldırdı. Başımı karşıdaki bir duvara vurdu. Gözüme yumruk atıp, saçımdan sürükledi. Çığlıklarımı duyan komşular yardımıma koştu. Komşuların geldiğini görünce saldırgan motosikletine binip kaçtı."



Daha sonra polis çağırdığını belirten Cemile Öztürk, "Ardından hastaneye gidip, darp raporu aldım. Sonra da karakola geçip, saldırgandan şikâyetçi oldum. Bunlar, hayvanın bir lokma yemeğinde gözü olan insanlar. Kendi korkularını hayvanların yaşam hakkından daha üstün gören insanlar. Bu kişilere 'Zavallılar' diyorum. Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Hayvanların bizlerden başka alternatifleri yok. Herhangi bir yerde besleme yapmıyorum. Hayvan koruma görevlisi olarak, belediyenin kurmuş olduğu bir yerde besleme yapıyorum. Yaşadıklarım nedeniyle psikolojim bozuldu" diye konuştu.



Polis, Öztürk'ü dövdüğü ileri sürülen Ü.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.