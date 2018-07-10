Sokak köpeğini göz göre göre ezdiler

Denizli'nin Çivril ilçesinde, sürücünün otomobiliyle kasten üzerinden geçip, ezdiği iddia edilen sokak köpeği öldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, içinde 3 kişi bulunan otomobilin bulunup, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Sokak köpeğini göz göre göre ezdiler
10 Temmuz 2018 Salı 15:54

Dün saat 22.00 sıralarında, Çivril'in İğdir Mahallesi'nde, içinde 3 kişi bulunan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre kasten, yol kenarında yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Otomobilin altında kalıp, yaklaşık 20 metre sürüklenen köpek, öldü. Görgü tanıkları, durumu Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mine Orhan'a bildirdi. Orhan da polise gidip, hayvanı bilerek öldürdüğü öne sürülen ve plakası alınamayan otomobilin bulunup, bunu yapanların cezalandırılması için şikayetçi oldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Öte yandan, telef olan sokak köpeği Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği tarafından olay yerinden alınarak, gömüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #sokak köpeği
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