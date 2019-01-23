Sokaklar dere oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi, sokaklar dereye döndü

Sokaklar dere oldu
23 Ocak 2019 Çarşamba 16:25

Ayvalık’ta dünden bu yana etkili olan yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ayvalık’ın tarihi evlerinin bulunduğu dar sokakları su bastı. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde başta olmak üzere kentin farklı sokakları, yağışla birlikte göle döndü. Ayvalık merkez mahallelerinin yanı sıra Sefa-Çamlık Mahalesi, Küçük Sanayii, Küçükköy, Altınova ve kırsal mahallelerin bazılarında sağanak yağış sırasında evleri su bastı.

Ayvalık Belediyesi ekipleri ile Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği su tahliye çalışması gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sokak #dere #ayvalık #sel #venedik
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