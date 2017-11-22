Sokakta dehşet görüntü!

Merkez Kocatepe Mahallesi 560 Sokak'taki kaldırımda bugün kedi ölüsü bulundu. Hayvanın kafasının kesilerek öldürüldüğü belirlenirken, bunun kim ya da kimler tarafından yapıldığı tespit edilemedi. Başı gövdesinden ayrılma noktasına gelen kedi leşi olay yerinden kaldırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
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