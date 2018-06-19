Söke'de yolcu otobüsü devrildi: 44 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmesi soncu 44 kişi yaralandı

Kaza, sat 01.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Bodrum'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait Şaban Özdere yönetimindeki 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Söke-Milas Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

YARALI SAYISI 44'E ÇIKTI

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 28 olan yaralı sayısı 44'e çıktı. Kaza sonrası hastanelere kendi imkanları ile gidenlerin de belirlenmesiyle yaralı sayısının netleştiği belirtildi. Yaralılardan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavilerin devam ettiği bildirildi.