27 Eylül 2016 Salı
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    • Söke'deki öğrenciler yüksek kiralara isyan etti

    Aydın'ın Söke İlçesi'nde üniversite öğrencisi bir grup, kentte devlet yurdu bulunmadığı için özel yurt ve ev kiralarının yüksek olduğu gerekçesiyle seslerini duyurmak için eylem yaptı

    27 Eylül 2016 Salı 11:40
    Söke'deki öğrenciler yüksek kiralara isyan etti
    Adnan Menderes Üniversitesi Söke Meslek Yüksekokulu öğrencisi bir grup, dün saat 18.30'da, kentteki özel yurt ve ev kiralarının yüksek olduğu gerekçesiyle eylem yapmak amacıyla Hükümet Meydanı'nda bir araya geldi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-Sen ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de öğrencilere destek verdi. Öğrenciler adına konuşan Ebru Göçmen şunları söyledi:

    "Kira bedelleri çok yüksek. Geçtiğimiz yıllara oranla ev, apart ve yurt fiyatlarındaki artışların normalin üzerinde yükselmesi tüm öğrencilerin ve ailelerin tepkisine yol açmıştır. Devlet yurdunun olmaması bizleri bu yüksek maliyetli ev ve yurtlara mecbur kılmaktadır. Bu durumu fırsat bilen ev sahipleri, evin ederi yerine kişi başı fiyat biçmiştir. Bazı ev sahipleri öğrencilere sahip çıkması gerekirken, onları bir gelir kaynağı olarak görmekten vazgeçmemişlerdir. Öğrencilerin ve ailelerinin durumu göz önüne alınarak kira fiyatlarında düzenlemeler yapılsın."

    ULAŞIM SORUNLARI DA VAR

    Ulaşımda yaşadıkları sıkıntılar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'na da seslenen Göçmen şöyle devam etti:

    "Diğer bir konu da öğrencilerin ulaşım sorunudur. Beş yıldan beri var olan Söke Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileri de Söke'de staj imkanları kısıtlı olması nedeniyle yıllardan beri Efeler'de staj görmektedirler. Bu durum öğrencileri fiziksel ve psikolojik olarak yıpratmaktadır. Servis ve otobüs ücretleri de öğrencilere maddi olarak büyük sorun yaratmaktadır. Bu konuda bize yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sesleniyor ve ulaşım için destek bekliyoruz. Şehir içinde çalışan ulaşım araçlarının belirli saate kadar çalışması nedeniyle gece bölümü öğrencileri okuldan çıktıklarında ulaşım sorunu yaşamaktalar. Şoförler Odası'ndan isteğimiz, saatlerin düzeltilmesidir. Yaptığımız bu çağrılara kulak verilmediği sürece eylemlerimizi sürdüreceğiz."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Söke, öğrenci, Yüksek Kira

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