Soma'da maden işçisi intihar etti

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçisi 33 yaşındaki Kerem Bicici, kendini iple evinin terasında asarak yaşamına son verdi

Soma'da maden işçisi intihar etti

Soma'da özel bir madende çalışan evli ve üç çocuk babası Kerem Bicici, gece yarısı İnönü Mahallesi, Sevinç Sokak'taki evlerinin terasındaki kancaya bağladığı iple kendini astı. Bicici'nin cesedi bu sabah ailesi tarafından bulundu.

Bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürülen Kerim Bicici'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Bicici'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #manisa #soma #intihar
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