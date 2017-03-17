Soruyu bilen sınıfa girer!

Manisa 'da yetenekli öğrencilerin kurs gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Fen Bilimleri öğrencisi Ceyna Alkan, öğretmeni Selman Ülker ile birlikte kapı kilit mekanizması üretti. Mekanizma, fen bilimleri dersiyle ilgili soruları doğru yanıtlayanlara kapının açılmasını sağlıyor.



PROJELER SERGİLENECEK

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri ve Teknoloji öğretmeni Selman Ülker ve 11'inci sınıf öğrencisi Ceyna Alkan'ın icat ettiği kapı kilit mekanizması ile sınıfa girmek isteyenler fen bilimleri sınavına tabi tutuluyor. Derse girecek öğrenciler ekranda çıkan sorulara doğru cevabı verene kadar kapıda bekliyor. "Aşağıdakilerden hangisi tek hücreli canlıdır? (amip)", "Elektriği kim buldu? (Edison)" gibi soruların bulunduğu mekanizmanın merkezde öğrenim gören öğrencilerin ilgi odağı olduğunu söyleyen Fen Bilimleri ve Teknoloji öğretmeni Selman Ülker, "Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız fen sınıfına gelen öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlamak ve dersleri ilgi çekici hale getirmek. Sınıf kapısı önünde duran tabletteki fen bilimleri sorularına doğru cevap verebilen öğrenciler sınıfa girmeye hak kazanıyor. Soruya doğru cevap verildiğinde, tabletin bluetooth ile bağlı olduğu ardunio destekli kapı kilit mekanizması otomatik olarak açılıyor ve sınıfa giriş sağlanıyor. Soru yanlış cevaplandığında kapı kilidi açılmıyor. Soruyu ilk hakkında bilen öğrenci alkış sesi, ikinci ve üçüncü denemesinde bilen öğrenci yanlış alarmı sesi ile sınıfa girebiliyor. Bu sistem öğrencilerin ilgisini çekmekte ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu sistem farklı yerlere entegre edilebilir. Kilit sistemi evlerde hırsızlığa önlem olarak bile kullanılabilir. Karekod ile ilişkilendirilerek eve giriş sağlanabilir. Ayrıca bu mekanizma sayesinde anahtarlarını evde unutanlar kapıda kalmaktan kurtulabilir" dedi.Manisa'da üst düzey öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için okul dışında eğitim aldıkları Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nin Müdürü Özgür Ekmeksiz ise, merkezde 517 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Öğrencilerimiz eğitim programların en üst aşaması olan proje üretme aşamasında da çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bu aşamada öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm projelerimizi mayıs ayında TÜBİTAK 4006 bilim şenliğinde sergileme fırsatı bulacağız. Aynı zamanda bakanlığımız tarafından düzenlenen bilim ve sanat festivalinde Manisa'yı temsil ederek, projeleri sergileme imkanı bulacağız" diye konuştu.