Sosyal medyadan tepki gelince kaldırıldı!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kumburnu Plajı'nda günlük 210 liradan kiraya verilen denize sıfır 12 ahşap loca, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. Kumburnu Tabiat Parkı İşletme Müdürü Halil Gören, locaların, şikayet nedeniyle plajdan kaldırıldığını söyledi

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Tabiat Parkı içerisinde yer alan dünyaca ünlü Kumburnu Plajı'nda denize sıfır ahşap locaların günlük 210 liradan kiralanması tatilcilerin tepkisini çekti. Giriş ücretinin 7 lira, şemsiye ve şezlong ücretinin parça başı 15 lira olduğu plajda, locaların yüzmeye engel olduğu ve görüntü kirliliği yarattığı öne sürüldü. Sosyal medya üzerinde yoğunlaşan tepkiler üzerine DP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı yazılı bir açıklama yaparak, "Siz bu toprakların güzelliklerini, 'Sadece maddiyat gözeterek' Fethiyeliler ve Fethiye'deki resmi, sivil örgütler varken, 2 kuruş fazla para almak için birilerine verirseniz, işte böyle hizmet değil, rant öne çıkar. Güzelim plaj berbat edilir" dedi.





LOCALAR PLAJDAN ÇIKARILDI



Tepkiler karşısında harekete geçen plaj işletmesi her biri 170 kilo ağırlığındaki taşınabilir ahşap locaları Kumburnu Plajı'ndan çıkardı. Bundan böyle plajda loca hizmeti verilmeyeceği kaydedildi.



Kumburnu Tabiat Parkı işletmecisi Güney Aydeniz Turizm A.Ş. Genel Müdürü Halil Gören, tatilcilerin talebi üzerine plaja yerleştirilen locaların, yine tatilcilerin şikayeti üzerine kaldırıldığını söyledi. Locaların denize sıfır yerleştirilmediğini, gün içinde kiralayan tatilciler tarafından denize yaklaştırıldığını öne süren Gören, "Fiyatı 210 lira olarak belirledik. Ama 150 liraya kadar tatilcimizin talebi üzerine kiraya verdik. Hangi konuda eleştiri alırsak çok hızlı bir şekilde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Sadece loca için değil, temizlik ve personel davranışları konusunda da tüm şikayetleri değerlendirip, gereken neyse yapıyoruz" dedi.