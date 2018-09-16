Spil'de arıcılar hasada başladı

Manisa’daki Spil Dağı’nda bal üretimi yapan arıcılar, hasada başladı

Spil'de arıcılar hasada başladı
16 Eylül 2018 Pazar 16:21

Türkiye'nin her yerinden arıcıları ağırlayan Spil'de, arıcılar için hasat zamanı geldi.

Balcılardan Abdullah Barbaros, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden geldiğini söyledi. 

Spil Dağı'ndaki bal üretiminin son derece kaliteli olduğunu dile getiren Barbaros, "Buradaki çam ağaçları bizim yöremizde de çok miktarda bulunmakta ancak arıların bal üretimini sağladığı bal böceğinden bizim oralarda olmadığı için buralara kadar geliyoruz. Spil Dağı’nda ürettiğimiz bu bal çok kaliteli." dedi. 

İdris Akgün ise bölgedeki 100 kovanından yaklaşık 2 ton bal aldığını dile getirdi.

Akgün, Spil Dağı’nın Ege Bölgesi’nde önemli bir bal üretim merkezi olduğunu sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #hasat #bal #spil dağı #manisa #spil
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