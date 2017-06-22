Su altında evlilik teklifi

BODRUM'da yaşayan 27 yaşındaki Serdar Ataman, Ankara'dan tatil için gelen kız arkadaşı 24 yaşındaki Demet Arkun'a ilk dalış denemesinde su altında evlenme teklif etti

Bodrum'da turizm taşımacılığı yapan Serdar Ataman, yaklaşık bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşı hemşire Demet Arkun ile birlikteliklerini resmiyete taşımak istedi. Ataman, bu anı unutulmaz kılmak için sürpriz hazırladı. Geçen hafta sonunda Bodrum'a gelen Arkun'u dalış yapmaya götüren Serdar Ataman, dalış teknesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte denize açıldı. Ataman ve Arkun, daha sonra dalış kıyafetlerini giyip hazırlıklarını tamamlayarak, su altına indi.



Balıkları beslerken fotoğraf çektiren Demet Arkun'a, dalış hocası arkasına bakmasını işaret etti. Arkasını dönmesiyle birlikte erkek arkadaşı Serdar Ataman'ın elindeki 'Aşkların en güzeli, benimle evlenir misin' yazılı pankartı gördü. İlk kez dalış yapmanın heyecanını yaşayan Demet Arkun'un, erkek arkadaşının evlenme teklifi ile heyecanı ve mutluluğu katlandı. Arkun'un başını sallayarak teklifi kabul ettiğini belirtmesiyle, Ataman sualtına indirdiği tek taş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Tekliften haberdar olan arkadaşları da denizden çıkan Arkun ve Ataman çiftini alkışlarla karşıladı.



Serdar Ataman, "Kız arkadaşıma sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak istiyordum. Ama bu anı onun için daha da unutulmaz kılmak istiyordum. Daha önce dalış yapmadığını öğrendim ve sualtında bu teklifi yapmaya karar verdim. Turkuaz dalış ekibi ve arkadaşlarımın yardımıyla bu güzel evlenme teklifini yaptım. Unutamayacağı bir dalış etkinliği oldu. Mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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